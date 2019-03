Estefania Xydeia: "Grecia está expuesta a un ataque bancario, a un boicot"

INSISTE EN QUE ES UN 'NO' A LA AUSTERIDAD NO A EUROPA

Estefania Xydeia, trabajadora de una ONG, asegura que Grecia vive una combinación de terror y entusiasmo tras la victoria del 'no' en el referéndum. "Estamos bailando al borde del precipicio; mi país está expuesto a un ataque bancario, a un boicot que nos puede llevar a una crisis humanitaria". Estefania insiste en que el 'no' ha sido un 'no' al extremismo y a la austeridad no a Europa. "Toca interpretar bien cuál era la pregunta y cuál ha sido la respuesta del pueblo griego".