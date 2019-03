Esteban González Pons: "Puigdemont no escapará de la acción de la Justicia"

DICE QUE "EL TRIBUNAL SUPREMO VOLVERÁ A POR ÉL"

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, asegura en Al Rojo Vivo que la manifestación independentista en Bruselas es "inútil porque no les van a recibir en ninguna institución". Dice que "en la UE no hay fisuras" y "a Puigdemont no lo ha recibido ningún despacho oficial".