Esperanza Aguirre: "Podemos no tiene la misma antipatía hacia ETA que yo"

Aguirre ha opinado acerca de Podemos en 'Al Rojo Vivo' y su 'vínculo' con ETA: "Me limité a leer las portadas del periódico 'El Mundo' y a ver los vídeos en YouTube en los que ellos hablan, desde luego ellos no tienen la misma antipatía hacia ETA que tengo yo".

Sobre el ascenso de la formación de Pablo Iglesias en intención de voto, Aguirre ha respondido que son los medios "quienes se tienen que preocupar, porque ha dicho que los medios no pueden ser de propiedad privada, lo he leido en su libro".

Acerca de un acuerdo de PP y PSOE frente al auge de Podemos, Aguirre ha apuntado que no le produce "ningún escándalo que grandes partidos constitucionalistas defiendan lo que es un Estado de Derecho que está funcionando, pese a que haya muchos escándalos de corrupción. Que gobierne podemos me parece de una perspectiva espantosa, los partidos democráticos que llegan al poder y que luego quitan contrapesos para evitar que otros accedan no me gusta".