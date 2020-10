Se repite la polémica en el seno del Gobierno de coalición a cuenta del Ingreso Mínimo Vital y los retrasos en su pago. Iglesias ha vuelto a quejarse porque, dice, se están dando retrasos en la concesión de esta ayuda y ha hablado de la necesidad de abrir "el cuello de botella" para agilizar los trámites.

Unas declaraciones que no han parecido sentarle bien al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que se ha mostrado "sorprendido" tras escucharlas en una entrevista en Al Rojo Vivo. "Me sorprende y me desconcierta por lo que yo sé sobre cómo funciona la dinámica interna del Gobierno. De esas enmiendas nos hemos enterado por la prensa", ha apuntado al respecto.

Y es que el vicepresidente segundo del Gobierno ha reconocido en una entrevista en 'Cadena Ser' que "es inaceptable que el Ingreso Mínimo Vital no esté llegando" porque, aunque estos trámites llevan su tiempo, "a la gente que no tiene dinero para llenar la nevera no se le puede decir 'las cosas de palacio van despacio'".

Esta no es la primera vez que el líder de la formación morada se lamenta sobre los retrasos en estos ingresos. Y tampoco en la que el ministro Escrivá tiene que explicar los trámites y los tiempos que conlleva una medida como esta.

"Asumo que ha sido una pelea dura y yo, como coordinador de los derechos sociales, no puedo aceptar que hayamos creado un recurso tan importante y que no esté llegando. Por eso tuvimos que esperar a llegar a un acuerdo y hubo tanta presión. La clave es que sea más fácil pedir el Ingreso Mínimo Vital", ha apuntado Iglesias.

Ante estas declaraciones, José Luis Escrivá se ha mostrado "sorprendido" y ha recordado que las rentas autonómicas, similares a esta ayuda, "tardaron años en ponerse en marcha y esto se ha hecho en cuatro meses" porque ya se ha contestado "a la mitad de las solicitudes". También ha insistido en que estamos ante un momento de "emergencia social" y que existen otras fórmulas de "asistencia social".

Asimismo, el titular de la cartera de Seguridad Social ha asegurado que presentó "varias modificaciones que han acelerado el procedimiento en el Consejo de Ministros, pero entonces, dice, no recibió ninguna aportación por parte de otros ministerios. "Algunas de las enmiendas no agilizan, sino que suponen mayor complejidad", ha sentenciado.

Precisamente, el Ingreso Mínimo Vital fue uno de los elementos que bloqueó la negociación en el Gobierno de coalición antes de aprobar el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Consejo de Ministros. Finalmente, ambas formaciones llegaron a un acuerdo tras mejorar las condiciones en los trámites para recibir esta ayuda.