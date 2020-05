Una cadena de mensajes de Whatsapp está difundiendo el bulo según el cual el uso prolongado de mascarillas produciría hipoxia, es decir, una reducción del oxígeno en los tejidos.

Sin embargo, esto no es cierto: Newtral.es ha consultado a varios especialistas, que concluyen que no provocan este efecto, ya que están preparadas para dejar pasar el oxígeno. En definitiva, se puede sufrir hipoxia como consecuencia de graves enfermedades pulmonares, pero no por llevar una mascarilla durante demasiado tiempo.

Proliferan las estafas para obtener datos personales

Por otra parte, en plena pandemia y con la crisis sanitaria afectando gravemente al empleo y la economía, proliferan las estafas que afectan a cadenas alimentarias, bancos y otras empresas, ofreciendo premios o descuentos ficticios para obtener los datos personales de los usuarios.

Es el caso de un timo que afecta a Leroy Merlín, que promete 1.000 euros simplemente por participar en un supuesto sorteo, o de otro mensaje que, haciéndose pasar por Carrefour, ofrece cupones de hasta 180 euros por contestar unas preguntas. Ambos son en realidad una trampa para quedarse con nuestros datos.

El Gobierno no ha subido el IRPF ni eliminado las pagas extra

Asimismo, otra cadena de mensajes está difundiendo la noticia falsa de que el Gobierno ha aprobado "una fuerte subida del IRPF" y la supresión de las pagas extras de funcionarios y pensionistas. Es falso: de momento el Consejo de Ministros no ha aprobado ninguna de estas medidas.

Las declaraciones contenidas en este 'fake', que se atribuían a la ministra portavoz, María Jesús Montero, nunca han sido realizadas por la titular de Hacienda, y esas medidas tampoco aparecen en el BOE ni en las referencias al Consejo de Ministros.