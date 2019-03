Eduardo Madina: "Miles de concejales se han jugado la vida para que Pablo Iglesias tenga libertad de expresión"

EDUARDO MADINA, EN 'AL ROJO VIVO'

Eduardo Madina, candidato a la secretaría general del PSOE, recuerda que si hay políticos corruptos no son una casta, "son políticos corruptos que están delinquiendo, y eso no nos lo tiene que explicar nadie". Madina considera que no es necesario crear ningún lenguaje cuando la situación está registrada en el Código Penal. "Hay miles de concejales que se han jugado la vida para que hoy Pablo Iglesias pueda tener libertad de expresión, y no se merecen que le llamen casta".