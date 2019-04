César Zafra: "A Podemos le ha apetecido montar el show de la semana con la moción contra Cifuentes"

MOCIÓN DE CENSURA CONTRA CIFUENTES

El diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid explica en ARV que van a votar "'no' a la moción de censura contra Cifuentes y asegura que no la han llevado a la comisión de investigación "para lincharla" sino porque "hay un informe de la UCO": "La presidenta no me ha demostrado que no sea honrada".