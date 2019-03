Cayo Lara: "Nadie entendería que la Audiencia de Palma parara la imputación"

NO ENTIENDE POR QUÉ LA INFANTA NO DA EXPLICACIONES

El coordinador federal de Izquierda Unida detecta 'zancadillas' al juez Castro por parte del Gobierno desde el inicio de la causa. "No es habitual que la Fiscalía se oponga a la decisión de imputación de los jueces". Lara no entiende porque, si no tiene nada que ocultar, la infanta no da explicaciones.