Carlos Fernández: "Nada puede justificar el asesinato de Isabel Carrasco"

Carlos Fernández, portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León ha mostrado su pesar por el asesinato de Isabel Carrasco en León, "estamos todos rotos y destrozados por los acontecimientos", ha dicho.

Fernández ha expresado que, como partido, "animan y también apoyan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a que se esclarezcan los hechos cuanto antes".

El portavoz ha explicado que, en ese momento, "estaba en Palencia e iba a tomar un autobús para asistir a un mitin en Valladolid con la presencia de Mariano Rajoy y lógicamente el acto se suspendió".

"Nada puede justificar el asesinato de Isabel Carrasco", ha denunciado Fernández. "En política no siempre se puede decir que sí a todos los ciudadanos y puede haber gente que no lo entienda, pero eso no jusitifica la violencia como método para resolver las cosas", ha añadido.

Sobre la labor política de Carrasco, Fernández ha declarado que "era una persona querida, apreciada y había obtenido los mejores resultados para el PP de León en toda su historia".