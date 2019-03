Carlos Cruzado: "Todavía no se ha aclarado el incidente con el DNI de la infanta"

El presidente de GESTHA, Carlos Cruzado, no comprende cómo no se ha aclarado todavía el incidente con el DNI de la infanta. "No se ha aclarado por qué ese error no se detectó en su momento. La falta de explicaciones sobre estos asuntos es lo que provoca que los contribuyentes no crean en la Agencia Tributaria".



GESTHA ha denunciado en varias ocasiones la falta de entusiamos del Gobierno en la lucha contra el fraude fiscal. Carlos Cruzado, presidente de GESTHA (sindicato de los técnicos de Hacienda), cree que no se adoptan las medidas necesarias para acabar y reducir el porcentaje de economía sumergida y fraude fiscal.



"Ningún Gobierno ha hecho verdaderos esfuerzos para acabar con el fraude fiscal en España", ha señalado Cruzado. El presidente de GESTHA reconoce que los grandes despachos que asesoran a grandes empresas tienen como objetivo final rebajar la factura fiscal de sus clientes.



"Es la función que como profesionales de la asesoría fiscal tienen. Otra cosa es que hablamos de si es presentable el ya conocido fenómeno de la 'puerta giratoria'". Cruzado sostiene que se debería plantear un endurecimiento o modificación de la ley de Incompatibilidad.



Cruzado no entiende que Montoro denuncie las filtraciones en la Agencia Tributaria, al tiempo que él mismo filtra datos en el Congreso con sus 'amenazas' a los medios.