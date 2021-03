Begoña Villacís, de Ciudadanos, ha calificado de "inesperado" el fichaje de Toni Cantó por la lista de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. "Nada me hizo presagiar que estuviera cerca del PP; siempre ha sido muy de Ciudadanos", ha dicho en declaraciones a Jaime Rull en 'Al Rojo Vivo'.

La vicealcaldesa de Madrid se ha mostrado muy sorprendida por este giro de Cantó: "No puede ser que le des un golpe en la cabeza a un político, y que luego defienda que los políticos elijan a los jueces, como defiende el PSOE, o se repartan los puestos de RTVE, como ha hecho el PP": "No puede ser que un día te levantes y aquello contra lo que Ciudadanos combatía, de repente no es verdad".

Sobre si ella ha recibido la llamada del PP, responde: "Jamás". Y asegura que el PP "sabe perfectamente que tengo unos valores, que no los vendo, que estoy comprometida con un proyecto y no me voy a dar un golpe en la cabeza y descubrir que la eutanasia está mal (...) Simplemente no es así".

Ciudadanos: "Se seguirá con él lo que marcan los estatutos"

Por su parte, fuentes de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos han asegurado a laSexta que la directiva del partido tiene la potestad para iniciar un expediente de expulsión que actúe contra los intereses de Ciudadanos. Así se han expresado tras la decisión de Toni Cantó de unirse a las listas de Isabel Díaz Ayuso como independiente.

"Con Toni Cantó se seguirá el mismo cauce que marcan los estatutos del partido, como ocurriría con cualquier otro militante en sus mismas circunstancias", aseguran desde la formación de Arrimadas, que apuntan a que "no parece lógico que siga en Cs si se ha decantado públicamente por otra opción política".

Los naranjas aseguran que los hechos "se juzgan por sí solos" y recuerdan que "la opinión pública ya se está encargando" de juzgar la decisión de Cantó.