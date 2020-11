Jaume Asens, de Unidas Podemos, ha asegurado en Al Rojo Vivo que a él no le consta que se intentara frenar la enmienda sobre desahucios desde el PSOE: "La conversación con Adriana Lastra la tuvo el portavoz Echenique y cuando a mí me explicó esa conversación, entendí en términos de aceptación; no digo que aceptación solamente fruto de la resignación, sino que no se me manifestó oposición, como nosotros tampoco a sus enmiendas", una de ellas firmada junto con Unidas Podemos y otra con el PRC, ninguna en solitario.

Unidas Podemos ha presentado con ERC y Bildu una enmienda a sus Presupuestos para evitar los desahucios durante la pandemia. Según Asens, el PSOE sí lo sabía, "lo sabía Adriana Lastra y se había hablado con ellos, y el PSOE también sobre las enmiendas a esos presupuestos".

La diferencia -ha apuntado, es que es "nosotros la presentamos conjuntamente con ERC y Bildu" y ante las acusaciones de "desleales" con el Gobierno, "es al revés, estamos siendo leales con el acuerdo de Gobierno de coalición. No hace mucho salió el ministro de Transportes diciendo que no podía haber desahucios durante la pandemia. Ahora vamos a negociar y estoy convencido de que habrá acuerdo".

Fuentes de Unidas Podemos, según informa José Enrique Monrosi, aseguran que Lastra comunicó a Echenique desde el principio que no se podían sumar a esa enmienda, que la había trasladado al Ministerio de Hacienda y que le habían dicho que no era posible. Cuentan en Podemos que en esa conversación quedó implícito que ellos la presentarían por su cuenta.

Historia de una discrepancia

Fuentes del PSOE a laSexta consideran que existe una deslealtad por parte de su socio de Gobierno, ya que ambos partidos -dicen- habían hablado sobre la enmienda y los socialistas pidieron que no se presentara. Aseguran, según informa María Llapart, que la idea de la enmienda surgió de Podemos, que llamaron a ERC el fin de semana para pedirle que la presentaran juntos y presionar al PSOE.

En Fomento dicen que no tienen problema en ampliar la paralización de los desahucios hasta el final del Estado de alarma y ampliarlo también a los supuestos preCOVID pero que su máxima es mantener el equilibrio entre dos principios: el del derecho a la vivienda y el de seguridad jurídica. Es decir, apuntan, que no se pueden incluir casos que rocen o estén en la okupación. Han quedado con Podemos en hablarlo nuevamente.

Desde Unidas Podemos, sin embargo, defienden que no hay deslealtad y que están "muy comedidos" con el tema porque consideran que se están enfrentando a "desahucios vergonzosos como el de la semana pasada en Fuenlabrada de una víctima de violencia machista, su madre y sus hijas". Por ello, explican que acompañan la iniciativa de estos grupos parlamentarios para hacer ver que cada vez está más extendida esa sensibilidad entre la mayoría de la investidura.

Fuentes de Podemos, informa José Enrique Monrosi, reconocen que es claramente una forma de presionar al PSOE, no es la primera vez y los métodos -añaden- son siempre los mismos. Pablo Iglesias y Pedro Sánchez hablaron el sábado. Según estas fuentes, el vicepresidente le dijo al presidente que quería hacer algo con el tema de los desahucios a raíz de los últimos que se estaban produciendo, que no era asumible.

Según estas fuentes de Podemos, Sánchez le contestó: "Bueno, lo vemos". Ante esta respuesta, explican, Pablo Echenique empezó a hacer llamadas a ERC y Bildu para hacer la enmienda. El propio Echenique se lo comunicó a Lastra y según él, ella respondió: "Ok". Niegan que les pidieran frenarla.

Asens también se ha pronunciado por unas declaraciones de Nadia Calviño en Onda Cero diciendo que se sentiría "más cómoda con el apoyo del PP" a los Presupuestos. A lo que el diputado de Podemos ha asegurado: "Hay gente en el Gobierno que se siente más cómodo con acuerdo con la derecha, y otros con la izquierda. Nosotros estamos más cómodos con la izquierda que no las derechas".