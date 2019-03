Antonio Miguel Carmona: "En vez de ver tanto 'Juego de Tronos', habría que leer 'El Quijote'"

AÚN NO HA TOMADO UNA DECISIÓN SOBRE LA ALCALDÍA

El candidato del PSM a la Alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, ha asegurado en 'Al Rojo Vivo' que aún no ha tomado ninguna decisión "de a quién apoyar y a quién votar". "Con Manuela Carmena no tengo ningún problema, me parece magnífica como persona", asegura, aunque, aclara: "Me debo a los electores, el PSOE es un partido serio". "En vez de ver tanto 'Juego de Tronos', habría que leer 'El Quijote'", ha aseverado.