Alberto Garzón: "He dicho que 'no' a Pablo Iglesias por coherencia"

ENTREVISTA A ALBERTO GARZÓN EN 'ARV'

Alberto Garzón, candidato de IU a las generales, explica que le ha dicho 'no' a la lista de Pablo Iglesias por "coherencia". Garzón respeta la decisión de su excompañera de partido, Tania Sánchez, de entrar en la lista de Iglesias, aunque no lo comparte. "Considero que la unidad popular se construye de una manera diferente". Asegura que su relación con el líder de Podemos es "cordial" y reconoce que coincide con él en varios puntos, pero no en su concepción de unidad popular.