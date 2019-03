Albert Rivera: "No seremos ministros de Rajoy, Sánchez o Pablo Iglesias"

DESTACA QUE SE AVECINA "UNA NUEVA TRANSICIÓN"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho que si no ganan unas elecciones, "no van a estar en un Gobierno con quien no tienen un proyecto común" a pesar de que "esto rompa la lógica del reparto de sillas de los últimos años". Según ha explicado, "es bueno que la gente sepa qué vota antes de ir a las urnas". No obstante, se ha mostrado partidario de llegar a acuerdos concretos en materias como el "cambio de la ley electoral, la mejora de la economía, la lucha contra el fraude o la reforma de la Administración". Asimismo, ha apuntado que siempre ha defendido "que dialogar y hablar de cosas de interés general es bueno y necesario".