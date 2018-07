Albert Rivera: "La familia Pujol no ha negado las acusaciones"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado desconocer la existencia del borrador del informe sobre las supuestas cuentas en Suiza de Artur Mas y la familia Pujol. Según Albert Rivera, presidente de C's, ese informe tendría que haber salido mucho antes de la campaña electoral. "Me parece bien que se abra una investigación, pero me sorprende que se haya tenido esta posición tan absurda de no decir si existe o no el documento".

Albert Rivera defiende que este escándalo, al margen de lo judicial y lo policial, políticamente merece una respuesta. "Es cierto que Artur Mas lo ha negado, pero los Pujol se han limitado a decir que era un montaje contra Cataluña y esa excusa ya no vale", ha explicado el presidente de C's.