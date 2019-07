El portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, sigue sopesando su voto a la investidura de Pedro Sánchez. Eso sí, tiene claro que lo que quiere es "que haya un gobierno".

Así, señala que para su formación les "es indiferente si es de coalición o de cooperación, pero que tenga un programa coherente que no entre en contradicción con los postulados y el programa que nos gustaría llevar adelante".

También defiende que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, "tienen que hablar primero de programa y después de puestos". Desde fuera parece la mar de curioso que hayan empezado la casa por el tejado", añade.

Si bien Esteban ha indicado que la posición del PNV, respecto a la investidura de Pedro Sánchez, "todavía no está definida", la decisión de apoyarla o no llegará cuando se den a conocer los objetivos principales. La clave estará en que "estos objetivos no choquen con los que el PNV ya ha puesto en conocimiento" de ambas formaciones negociadoras.

Peguntado sobre si al PNV le incomodaría ver a Pablo Iglesia de vicepresidente o a ministros de Unidas Podemos, el portavoz del PNV señala que su formación "ha hecho Gobiernos de coalición con formaciones diferentes, como con Izquierda Unida". "Que haya ministros de Podemos no nos incomoda si el programa está bien ajustado", concluye el político.