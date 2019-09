La reunión entre el equipo negociador de Unidas Podemos y PSOE finalizó sin un acuerdo claro de cara a la próxima investidura. Aitor Esteban, portavoz de PNV en el Congreso, ha explicado en Al Rojo Vivo que se "imaginaba" que el encuentro terminaría así porque "no tenía muchas esperanzas".

Al ser preguntado por una posible repetición electoral, el dirigente vasco ha señalado que "en el punto en el que estamos todo ha quedado reducido a Gobierno de coalición o no".

"No veo flexibilidad ni en unos ni en otros, hay que ponerse de acuerdo y hacer funcionar las instituciones", ha destacado, lanzando un llamamiento a ambos partidos: "No se puede estar constantemente llamando a la ciudadanía para que nos resuelvan nuestros problemas".

En cuanto a la repetición de elecciones, ha advertido: "Se puede producir la mayoría de Colón, por lo que es necesario llegar a un acuerdo, aunque no estemos a gusto".

Para concluir, Aitor Esteban ha dejado claro que "por parte del PNV no será" porque para él "las dos fórmulas (coalición o acuerdo programático) son válidas".

"Yo no estoy en la piel de Unidas Podemos, no sé cuál es su razonamiento interno y el balance que ha hecho. Lo que sí le puedo decir es que si en nuestras manos hubiera estado el llevar un papel protagonista, no hubiéramos actuado ni cómo el PSOE ni cómo Unidas Podemos", ha sentenciado.