Aguirre: "Hay un malestar lógico en el PP por los resultados de las elecciones"

ASEGURA QUE "LOS RESULTADOS NO HAN SIDO LOS ESPERADOS" EN LAS URNAS

El expresidente Aznar sugirió que podría no votar al PP y apuntó que no hay ningún voto cautivo. Esperanza Aguirre comparte esas palabras de José María Aznar, ya que "el voto es propiedad del ciudadano y no lo da de por vida". Aguirre reconoce que existe un cierto malestar, "lógico", en el partido tras los resultados de las elecciones europeas, andaluzas y las municipales y autonómicas. La presidenta del PP de Madrid ha hecho un llamamiento a la unidad, a la humildad y la autocrítica dentro del partido.