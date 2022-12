El mismo día que el expresidente de CajaMadrid declara ante la Audiencia Nacional por la estafa de las preferentes, el juez que le envió dos veces a prisión habla en el plató de 'Al Rojo Vivo'. Elpidio José Silva, también autor del libro 'La Justicia Desahuciada', ha cuestionado la actuación del juez Fernando Andreu en el caso. "No quiere saber nada de la causa", sin embargo, "debería investigar lo que ha hecho Blesa en concepto de delito".



Acerca de la anulación de los correos electrónicos como prueba en el proceso judicial del 'caso Blesa', Elpidio José Silva lamenta que una firma haya bastado para tomar esta decisión. Asimismo, subraya que "no se puede entender" como en pleno hundimiento de CajaMadrid, la entidad comprara el Banco de Florida. "Ahí tiene que haber otras cosas, no negocio bancario", ha advertido.



Sobre la intención de colaborar con la Justicia que el propio Miguel Blesa mostró ante los periodistas durante su salida de prisión, Elpidio José Silva destaca que no ha entregado documentación para investigar la causa, "Blesa debe pedir que se vuelque su correo corporativo y toda la documentación" ha añadido. No obstante, al mismo tiempo, ha expresado que "el imputado tiene derecho a no confesarse culpable y a no declarar contra sí mismo".



En este sentido, Elpidio José Silva se pregunta "¿Cómo es posible que el gran grueso de la acusación popular en España esté sostenida por Manos Limpias y no haya presencia del ministerio Fiscal?" y critica la actuación del ministerio del Justicia en la instrucción del caso.



Elpidio José ha destacado también que, desde Europa "existe preoucupación" sobre la actuación de la justicia respecto a las preferentes. Además, ha mostrado su disposición a "mejorar este país" como "servidor público" porque "los españoles no nos merecemos esto".