"En cualquier organización puede haber un garbanzo negro". Con estas palabras, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha querido desvincular al Gobierno y al PSOE del 'caso Koldo', en el que se investiga el cobro de comisiones por la venta de mascarillas en pandemia y en el que está implicado un exasesor a José Luis Ábalos cuando este era ministro de Transportes. Saiz ha asegurado que, en este caso, se ha actuado "de manera bien distinta a quienes ahora pretenden dar lecciones morales y deben, además, dar algunas explicaciones más sobre esta cuestión".

Así ha respondido la titular del Gobierno en la entrevista concedida a Antonio García Ferreras, quien le ha preguntado a la ministra a quién se refiere con 'garbanzo negro'. "Quien está siendo objeto de investigación es el señor García", ha respondido Saiz, insistiendo en que "en cualquier organización, cuando se tienen responsabilidades, puede haber casos aislados". Cuestionada sobre si conocía personalmente a Koldo García -dado que, como ella, el exasesor de Ábalos también procedía del Partido Socialista Navarro-, la ministra ha reconocido que sí.

"Claro que lo conocía, pero eso no me convierte en nada más. Cada uno tiene su trayectoria, sus fortalezas", ha apuntado la ministra, quien sin mención expresa ha apuntado a Ábalos a la hora de recalcar la importancia de asumir responsabilidades políticas cuando tienen lugar escándalos como este: "Cada uno tiene su trayectoria, sus fortalezas. Cuando llega uno a ejercer un cargo, la responsabilidad es de cada uno, de cómo lo desarrolles, y hay que tener especial diligencia con quien te rodea a la hora de ejercer un cargo público".

No obstante, ha insistido en que "la diferencia es cómo se actúa en unos casos y en otros", situando de nuevo en el punto de mira a los populares. "Desde el PSOE, la manera de actuar ha sido diligente, contundente, de colaboración con la justicia y con total trasparencia, pidiendo una comisión de investigación en el Congreso", algo que, ha destacado, no ha hecho el PP: "Llama la atención el porqué el Partido Popular no usa ese cauce para esclarecer cualquier cuestión".

Ha considerado así que la forma de proceder de su partido es "bien distinta a quien destruye pruebas a martillazos, quien navega con narcotraficantes y quienes tienen un poco de hipocresía".