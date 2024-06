El presidente francés, Emmanuel Macron, ha advertido de que los extremos conducen a la "guerra civil", en referencia a las opciones de extrema derecha y extrema izquierda de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo.

"Los dos extremos" conducen "a la guerra civil", ha declarado Macron en un podcast en el que ha criticado tanto a la Agrupación Nacional como a La Francia Insumisa "y a quienes los siguen" en su entrevista en el podcast Génération Do It Yourself.

Eduardo Saldaña ha señalado que cree que el presidente francés tiene que estar "con una tilita y arrepintiéndose" de haber disuelto la Asamblea y haber convocado elecciones. "Lo hizo presumiendo que el nuevo frente popular no se crearía y que la izquierda estaría más desorganizada", ha explicado.

Sin embargo, Saldaña ha indicado que en estos días se está viendo que, dentro de las diferencias, hay un claro consenso en los partidos a la izquierda de Macron para "hacer un frente común" contra el auge de "la reagrupación nacional".