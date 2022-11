El diputado de Más Madrid Eduardo Rubiño abandonará la Asamblea para incorporarse al equipo de Rita Maestre en el Ayuntamiento de la capital. Así lo ha avanzado él mismo en Al Rojo Vivo, días después de que Maestre anunciara su candidatura a la alcaldía.

"No me voy muy lejos, me voy al Ayuntamiento, me voy junto a Rita, que va a ser la futura alcaldesa de Madrid", ha afirmado el todavía diputado, que ha asegurado estar "muy contento" con esta decisión, tras una etapa "apasionante" en el parlamento autonómico junto a Mónica García, a quien ha definido como "una amiga" y una persona a la que admira, "que además va a ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid".

Rubiño ha señalado que ahora tiene ante sí "un reto muy importante", que "es ayudar a Rita mano a mano a conseguir la Alcaldía de Madrid, a sacar a Almeida y acabar con el desastre de gestión que ha hecho en la ciudad estos años". No obstante, ha aclarado que acabará la legislatura en la Asamblea, hasta las elecciones de mayo, para después acompañar a Maestre en su candidatura, ante la que primero hay un proceso de primarias.

El político se ha mostrado convencido de que "se puede ganar en la ciudad de Madrid", donde ve posible "un resultado espectacular" que -apostilla- "se va a decidir por muy pocos votos", a juzgar por las encuestas. En este sentido, ha llamado a volver a "un Madrid como el que vimos en los años de Manuela Carmena". "Va a ser una gran ilusión y un gran revulsivo para Madrid", ha insistido.

Preguntado acerca del potencial pacto con el PSOE para poder gobernar tras las elecciones municipales, ha deseado "la mejor de las suertes" a la candidatura socialista, encabezada por Reyes Maroto, pero ha incidido en que "los sondeos están dibujando un escenario que está muy claro", en el que "la distancia entre Rita Maestre y Almeida es muy pequeña" y "se va a jugar por muy pocos votos".

En este sentido, ha criticado la "falta de proyecto" para la ciudad del actual primer edil, de quien ha aseverado que "solamente se ha dedicado a hacer de comentarista político de la actualidad nacional": "Nadie sabe qué ha hecho el alcalde en estos cuatro años", ha criticado, defendiendo, frente a ello, el "proyecto ilusionante para Madrid" de Maestre.