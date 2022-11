La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha presentado su candidatura al proceso de primarias de cara a las elecciones municipales de 2023. "Me comprometo a recuperar el Ayuntamiento para la gente", ha declarado en su canal de Telegram, donde ha materializado el anuncio.

"En estos últimos tiempos hemos visto cómo Almeida ha intentado destrozar el trabajo que hicimos durante el gobierno anterior con Manuela Carmena. El PP tiene un modelo de ciudad carca, anticuado, injusto. Desprecia a los barrios de Madrid y ha mantenido la ciudad paralizada y sin abordar ninguno de los retos de este siglo", ha manifestado.

Por eso ahora, dice, el "apoyo y fuerza" que ha recibido Maestre "en cada acto, en cada barrio, paseando por las calles de Madrid" le "han llenado de fuerza para dar un paso al frente" y presentarse a las primarias por la candidatura al Ayuntamiento de Madrid.

"Me presento como candidata a ser alcaldesa de Madrid en las primarias de Más Madrid. Sé la enorme responsabilidad a la que me enfrento, sé todas las esperanzas que tenéis en el proyecto y haré todo lo que esté en mi mano y más para cumplir todas y cada una de ellas", se ha comprometido.

"Siempre he vivido en Madrid y he pasado los últimos ocho años trabajando barrio a barrio, en el gobierno y en la oposición. Hoy doy un paso al frente: quiero ser la alcaldesa de Madrid. Yo me voy a dejar la piel y con vuestra fuerza estoy segura de que vamos a volver a Cibeles", ha insistido, esta vez en Twitter.

La edil afirma que le "gusta Madrid, escuchar a los vecinos, conocer sus demandas y pensar en común propuestas para mejorar Madrid". "Me comprometo a recuperar el Ayuntamiento para la gente de la ciudad", ha señalado. Para eso ha pedido el "apoyo, fuerza, ilusión e ideas" de la militancia.

Los plazos para presentarse

Maestre ha anunciado su candidatura un día después de se abriera la fase de presentación de candidaturas, proceso que se alargará hasta el 4 de diciembre. El listado incluye 29 puestos para el Ayuntamiento de Madrid y 40 para la Comunidad.

Las candidaturas municipales deberán contar obligatoriamente con un aval. La fase de concesión de avales continúa abierta hasta el día 30 de noviembre, incluido.

Días atrás Más Madrid arrancaba sus primarias de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 con la constitución del comité electoral, un proceso que culminará el 20 de diciembre con la presentación de candidaturas.

Las listas municipales y a la Comunidad de Madrid se publicarán provisionalmente el 5 de diciembre. El listado definitivo se conocerá el día 12. La campaña se desarrollaría del 13 al 18 de diciembre y se votaría del 15 al 18. La proclamación de candidaturas tendrá lugar el 19 de diciembre y la presentación de candidatos un día después.

Tanto la portavoz en el Ayuntamiento, Rita Maestre, como su homóloga en la Asamblea, Mónica García, ya habían adelantado su intención de concurrir. La militancia de la formación podrá votar tanto a los cabezas de lista como al resto de candidatos que aparecerán en las papeletas electorales.