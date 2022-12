El periodista Eduardo Inda ha analizado la desaparición de los discos duros de Bárcenas y ha apuntado que "no es culpa del juzgado que entren de las cloacas y se lleven material". En este sentido, Inda ha puesto un ejemplo: "En caso de que hagan un butrón en el banco, la responsabilidad no es de la entidad, sino de quien hace el butrón".



"Esto es de manual", ha insistido Inda, que considera que existe un interés en que no prospere el proceso. Además, ha destacado que él sabe dónde está el material y que "si la Policía quiere", él les puede decir dónde encontrarlo.



A sus palabras ha respondido Antonio Pérez Henares, que "hay un primer responsable en el asunto" y que "hay quienes tienen la obligación de mantener una custodia sobre el material" porque resulta llamativo que "el juez se entere de esto ahora que le piden reabrir la causa".