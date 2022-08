¿Es el presidente Pedro Sánchez quien ha de llamar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, o es al revés? Desde el PP sostienen que se trata de algo que debería salir desde La Moncloa, pero en el Gobierno sostienen que son los conservadores quienes no atienden los llamados del Gobierno.

"El PP no le coge el teléfono al Gobierno de España", ha defendido la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, en una entrevista en Al Rojo Vivo. "El PSOE ha levantado multitud de teléfonos y ha sacado ayer tres real decretos leyes y tres leyes y muchas de estas llamadas de teléfono se han realizado al PP y o no contestan, o directamente no tienen nada que aportar", ha lamentado.

Morant ha criticado a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, de quien ha dicho que hoy tenía un "papelón" tras lo sucedido ayer en el pleno del Congreso, cuando "la mayoría representativa de la sociedad apoyó a la sociedad española en todas las medidas que ayer planteaba el Gobierno de España".

La ministra ha asegurado que la relación con el PP no debería ser distinta que con el resto del partidos y que son "los portavoces quienes establecen las relaciones entre distintos miembros del Congreso de los Diputados".