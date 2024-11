El escritor Santiago Posteguillo realizó un desgarrador y aterrador relato en el Senado sobre la tragedia de la DANA. Sobre lo vivido en Paiporta, sobre lo que sucedió en un lugar en el que él se encontraba con su pareja. "Estamos a 50 metros del barranco del Poyo y se está desbordando... pero no está lloviendo", comenzó su exposición.

"Tenía el coche en el garaje. Bajamos las seis plantas del inmueble cuando vimos que un palmo de agua cubría ya toda la plaza. Los vecinos convinieron que no era buena idea cambiar el coche de sitio. No fuimos a por el coche. En 13 minutos, había un torrente brutal de dos metros de agua avanzando sin control. Arrastrando ramas, árboles, coches... Todo. Se llevó por delante una nave industrial frente al edificio en el que estábamos", continuó.

Porque el agua se lo llevaba todo a su paso: "La puerta del portal del inmueble, el muro de la fachada, la librería de al lado... Tuve miedo por la estructura del edificio. Hubo seis horas sin parar de torrentera, y vimos gente desaparecer en el agua".

"Nos acostamos sin luz y sin agua, pensando que al amanecer, lógicamente, estarían la Guardia Civil, los Bomberos, el Ejército... pero no había nadie. Sí, estaba el cadáver de una joven china con la que intercambié algunas palabras. A su lado, su madre, velando por su cadáver. No había Policía. No había Ejército. No vino nadie en todo un día. Los coches estaban volcados. Todo lleno de barro. Silencio. Miedo", prosiguió Posteguillo.

No sé si han visto la película 'La Purga'...

El escritor habló de la segunda noche: "No viene nadie. Hay saqueos. No sé si han visto la película 'La Purga', lo mismo. Al amanecer no había venido nadie. Los vecinos habían retirado el cadáver de la chica de un bajo. ¿Cómo puede ser que en 48 horas no venga nadie? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿En España? ¿En el siglo XXI?"

"Como conozco a mucha, hice algunas llamadas. Llamé al Ejército. No puedo decir qué me dijeron. Al colgar le dije a mi pareja, 'hemos de salir de aquí por nuestros propios medios'. Al tercer amanecer, en el que no había nadie porque empezaron a llegar voluntarios, mi pareja y yo arrastramos la maleta por kilómetros y kilómetros por un espectáculo devastador como no he visto en mi vida. Vimos cadáveres. Coches volcados. Edificios destrozados... hasta llegar a Valencia. No pueden imaginarse lo que está pasando esta gente. No se está llevando la ayuda institucional que hace falta", insistió.

La ayuda, en las zonas afectadas, seguía sin llegar: "Hay casos ya de enfermedades infecciosas porque no se están limpiando las calles con la velocidad necesaria. Ha sido muy cruel no avisar, pero más lo es no ayudar con la energía que hace falta. Hay gente mayor, que vivía en las plantas bajas, que no puede rellenar las ayudas ni sabe cumplimentar la documentación. ¿Cómo se puede ser tan miserable desde las instituciones? No tienen ni idea de lo que está pasando la gente".

"En el siglo I a.c. los políticos se mataban entre ellos"

Y para terminar, lanzó un mensaje a los políticos: "En el siglo I antes de Cristo, los políticos se mataban entre ellos. Ahora voy a hacer una generalización, sé que es injusta, porque hay políticos honestos, pero la sensación que hay en las poblaciones de donde vengo es que los políticos del siglo XXI apuñalan al pueblo".