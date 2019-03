Urbaneja: "El Ayuntamiento de Burgos está gobernado por un grupo de incompetentes manifiestos"

Las últimas cuatro jornadas de tensión han terminado con casi 50 detenidos. Esta mañana, cerca de 200 vecinos de Gamonal se han vuelto a concentrar en la calle Vitoria, con el objetivo de impedir el acceso a las máquinas y operarios de construcción del bulevar, después de la cuarta noche de protestas en la capital burgalesa. González Urbaneja entiende la indignación y la rabia de la gente y critica duramente la actitud del ayunatamiento que cataloga de "muy baja densidad".

"Las circuntancias de Gamonal justifican la irritación" comenta González Urbaneja que ha recorrido el barrio estas Navidades con preocupación. Urbaneja explica el nacimiento de este barrio, "se constuyó el barrio como el proyecto de las 1.000 viviendas en el año 1964 y allí se contruyeron viviendas de forma rápida y de ínfima calidad. Allí además se levantaron torres de veinte pisos a 10 metros de distancia una y de otra. Un barrio obrero, que ha pagado sus casas y con una vida ahora golpeado por el paro".

El Ayuntamiento alega que se presentó y ganó con un programa electoral donde decía que se iba a intervenir urbanísticamente en el barrio de Gamonal. Un cambio urbanístico que Urbaneja considera de "birria ya que se necesitaría una operación urbanística de embergadura que en este caso no lo es y poner un bulevar no tiene sentido". Aunque a Urbaneja no le extraña que sea una birria ya que según el economista, el ayuntamiento es de "muy baja densidad donde pasan cosas tipo ceder un local a un industrial y no cobrarle durante 10 años y perder el juicio. Es un Ayuntamiento gobernado pro un grupo de incompetentes manifiestos y la propia actitud del alcalde haciendo de esto un asunto capital de la democracia demuestra que no tiene cintura política".