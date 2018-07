Sánchez Fornet: "Ningún arquitecto quería darle el visto bueno al Madrid Arena"

Salen a la luz nuevos datos sobre la investigación de la tragedia del Madrid Arena. Al descontrol en los accesos, a la falta de vigilancia privada adecuada y al exceso de aforo, se suma que el propio Ayuntamiento de Madrid ya había detectado en marzo de 2010 "gravísimos fallos" en el Madrid Arena, según publica el diario 'El País'. Una información que García Ferreras ha calificado de "escándalo".

Para Jesús Maraña, todo lo ocurrido es "indignante". "La tragedia se ha producido en un recinto que no seguía ninguna de las normas exigidas, y hay que dejar de intentar culpabilizar a las víctimas", ha explicado.

Algunas voces han calificado de escasas las explicaciones dadas por el Ayuntamiento de Madrid. La periodista Natividad Preciado defiende que "los políticos se están pasando el problema de unos a otros". "El problema que existía en ese pasillo lo sabía todo el mundo desde hace tiempo según me han contado algunos arquitectos, no entiendo porque no se hizo nada al respecto".

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) advierte que, desde hace años, se demostró que el Madrid Arena "carecía de licencia de funcionamiento". José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del SUP, explica que se trata de una licencia independiente a la de urbanismo.

La licencia de funcionamiento determina si un edificio es apto para celebrar según qué tipo de eventos. Sánchez Fornet desmiente que el Madrid Arena no necesitará de esa licencia, tal y como ha asegurado el Ayuntamiento. Este hecho ya se denunció en el 2006 y algo que, según Fornet, no pone en el acta es que "ningún arquitecto quería darle el visto bueno a la estructura del Madrid Arena".