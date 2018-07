Salomé García: "El discurso del Rey fue una enmienda controlada del Gobierno"

Durante su tradicional mensaje de Navidad, el Rey defendió que la austeridad y el crecimiento económico deben ser compatibles. "Las renuncias de hoy deben garantizar el bienestar de mañana. Para que nuestra economía vuelva a crecer tenemos que poner orden en nuestras cuentas, y a la vez generar estímulos para la creación de riqueza", afirmó el monarca.

La periodista Salomé García sostiene que el discurso fue una enmienda controlada del Gobierno. "Todos los que saben de economía veían que sólo con recortes no sólo no se crece, sino que se estrangula a la economía. La recetas del Gobierno no funcionan". Según Salomé García, el debate no debe centrarse en que el Gobierno recorte, sino en que sectores aplica esos recortes. Para Antonio Pérez Henares, al Gobierno se le puede criticar sus acciones, pero se le deberá juzgar cuando cumpla su legislatura. "El PSOE cogió el país en óptimas condiciones y lo dejó echo polvo".