Rosa Paz: "El resultado electoral obliga a Mas a guardar la consulta en el cajón"

Joan Ridao, profesor de Derecho Constitucional, sostiene que el panorama tras las elecciones catalanas será complejo. "En el Parlament hay una mayoría soberanista, partidaria de la consulta, que es difícil de gestionar internamente, pero que puede llegar a celebrar una consulta la próxima legislatura", ha explicado Ridao. Para Paco Marhuenda, estas elecciones han tenido una gran trascendencia. "Se ha producido un trasvase de diputados de un sitio a otro, pero no un gran cambio". García Ferreras ha descartado un pacto entre CiU y ERC. "Yo no me imagino a Duran i Lledia sentado en la misma mesa que Junqueras".

Con respecto a una posible dimisión de Artur Mas tras los resultados electoral, Rosa Paz cree que Mas "debería haber dimitido de forma inmediata". "El resultado de CiU es ridículo para la apuesta que hicieron. Si convocas elecciones adelantadas con 62 diputados para intentar conseguir la mayoría absoluta y pierdes doce diputados, es para presentar directamente la dimisión. Mas tendrá que coger la consulta y guardarla en el cajón", ha explicado la periodista.