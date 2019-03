Ramón Pérez Maura: "La indemnización impuesta a la aseguradora es una broma"

TODOS ABSUELTOS POR EL 'CASO PRESTIGE'

Después de 11 años, la Justicia ha decidido que no hay culpables en el 'caso Prestige', ya que no puede saberse con exactitud la causa del hundimiento del barco. "11 años más tarde es difícil que pueda existir alguna Justicia. 8 años de proceso judicial me parece un exceso", asegura Ramón Pérez Maura.