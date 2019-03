Navarro: "La idea es poder expedientar a países como España que padecen graves desequilibrios macroeconómicos"

Según 'La Vanguardia', "Bruselas pondrá a España bajo vigilancia por los desequilibrios económicos". Una información que firma la periodista Beatriz Navarro que habla para Al Rojo Vivo. Navarro afirma que "es una comunicación que os ha pillado de nuevo en Madrid pero que no es nuevo. Bruselas lleva más de dos años vigilando el déficit y la deuda y los problemas más subyacentes de la eocnomía como la burbuja inmobiliaria o el paro. La idea es a partir de ahora cuando haya desequilibrios macroeconómicos graves o muy graves como pasa en España y en Eslovenoia se puedan expedientar. Hasta ahora se abrían expedientes por el déficit y ahora quieren acompañar todas estas reformas. El Gobierno no tendrá que hacer cosas muy distintas a las que está haciendo en España ypero Bruselas no solo quiere que se anuncien reformas sino que se aprueben y se apliquen".

Bruselas quiere vigilar la puesta en marcha de las medidas que se encuentran en el plan nacional de reformas que el Gobierno presentó. Y con ello quiere "decir si son suficientes o no y hacer sugerencias a las que el Gobierno estará obligado a aplicarlas".

La hoja de ruta de Olis Rehn, comisario de asuntos económicos, es "proponer que se expediente a España al colegio de comisarios europeos. Esa propuesta pasará a los ministros de economía de la zona euro en junio y se confía que los ministros aprueben esa iniciativa y demostrar que la zona euro ha apendido de la crisis y que los probelmas que se detectan, se toman medidas para arreglarlo".