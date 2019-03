Marhuenda: "Santamaría y Cospedal no tienen por qué formar una 'happy pandi'"

DICE QUE ACTÚAN CONTRA COSPEDAL DESDE FILAS DE ARENAS

El periodista Francisco Marhuenda ha analizado la disputa interna que existe en el Partido Popular, según ha dicho, existen discrepancias entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. "Se ha publicado que las relaciones entre Soraya Sáenz de Santamaría y Cospedal no son las mejores posibles, pero no pasa nada. En la vida no tienen por qué ser amigas como si fueran una 'happy pandi'", ha dicho Marhuenda.