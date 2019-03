Manuel Rico: "El rey daba pena, estaba sufriendo durante su discurso"

Discurso titubeante del rey en la Pascua Militar, un discurso muy importante para el monarca como máximo responsable de las Fuerzas Armadas. Demasiadas equivocaciones y titubeos en un discurso de tan sólo 10 minutos de duración. El rey lleva cinco operaciones quirúrgicas en dos años, y muchos vieron en el discurso signos evidentes del cansancio de don Juan Carlos.

Según Nativel Preciado, el rey se empeñó en acudir al acto, pese a no encontrarse en condiciones. "Seguramente los médicos aconsejaron al monarca no acudir. Quieren dar una imagen de que don Juan Carlos puede con todo, y en este discuro se demostró que no".

Manuel Rico recuerda que el discurso era de tán solo un folio y medio, y ve evidente que el rey estaba sufriendo durante su intervención. "Humanamente daba pena. Detrás de todo esto se esconde el debate de la abdicación".