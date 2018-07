García Ferreras: "A CiU no le ha quedado más remedio que pactar con ERC"

El presidente catalán en funciones, Artur Mas (CiU), y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han cerrado un acuerdo de estabilidad en Cataluña que incluye celebrar una consulta de autodeterminación en 2014, aunque con una cláusula que permitiría posponerlo de mutuo acuerdo por causas justificadas.

García Ferreras sostiene que Artur Mas está emprendiendo una huida hace adelante y cree que a CiU no le ha quedado más remedio que pactar con ERC. "Yo creo Artur Mas y Oriol Junqueras saben que no habrá consulta y lo que están haciendo es tratar de ganar tiempo. Desde luego este camino no lleva a la independencia".

Joan Ridao ha señalado que la mayoría del Parlament está de acuerdo con esta consulta, una consulta que Ridao ha admitido que no es legal. "La consulta no es constitucional y por tanto no es legal; por ello sería necesario reformar un Constitución que es demasiado rígida".

Ramón Pérez Maura opina que este pacto es muy sorprendente. "Se trata de un pacto que no gira en torno al empleo, ni a la calidad democrática. No se ha hecho ninguna alusión a los pilares básicos del estado de bienestar o a la corrupción". Maura ha afirmado que le gustaría poder votar en esa consulta, puesto que es algo que compete a todo el estado.