Ekaizer: "No existen recibís de los pagos a Rajoy y Dolores de Cospedal"

Ernesto Ekaizer no cree que la declaración de Bárcenas ante el juez Ruz haya sido una bomba atómica contra el PP. "Si hubiera sido una bomba, el Gobierno de Mariano Rajoy habría caído. Una bomba atómica tiene un efecto inmediato y liquida masivamente, cosa que no ha sucedido", ha explicado el periodista. Ekaizer sostiene que Bárcenas no puede demostrar muchas de las cosas que le ha contado al juez Ruz.

Ekaizer insiste en que Bárcenas no puede demostrar la entrega de 90.000 euros en efectivo a Rajoy y Dolores de Cospedal, "porque no existen recibís". Ekaizer recuerda que "quien calla, otorga", y señala que Rajoy no desmintió en ningún momento esa información durante su comparecencia ante los medios.

Por su parte, Pilar Gómez ha alabado la intervención de Mariano Rajoy en Moncloa, y recalca que "actuó como lo tiene que hacer un presidente del Gobierno". "Rajoy considera que tiene que dejar que el caso se instruya en los juzgados", ha explicado la periodista.