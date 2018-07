Ekaizer: "La actitud del Gobierno está dando una imagen de culpabilidad"

El Partido Popular ha puesto en marcha dos auditorías: una interna y otra externa, sobre las cuentas del partido. Carmen Navarro, actual tesorera del PP, se hará cargo de la investigación interna. Para muchos esta medida es una cortina de humo, ya que creen que el PP no se atreverá a auditar el dinero de la caja B.

Según Ernesto Ekaizer, una auditoría no puede analizar lo que no le consta. "La auditoría externa vendrá a confirmar los datos de la auditoría interna, ya que sería absurdo que ambas se contradijeran". Para Ekaizer, el problema de fondo es que la actitud del Gobierno está dando una imagen de culpabilidad, pese a la ausencia de pruebas. "No está comprobado que se hayan cobrado sobresueldos, ya que las declaraciones de Trias no tienen carácter probatorio".

Manuel Rico sostiene que la auditoría es una broma y "una forma de tomarle el pelo a los ciudadanos". Se trata de una auditoría en la que, según han anunciado, no se va a interrogar a Bárcenas. "El extesorero del PP es el único que conoce a los receptores de los sobresueldos".

El juez Ruz viajará a Suiza para revisar la cuentas de Luis Bárcenas. Además, el ministro de Hacienda comparecerá en el Congreso para aclarar si el extesorero del PP ha podido regularizar el dinero que tenía en cuentas bancarias en Suiza.