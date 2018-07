Eduardo Inda: "La Justicia debería prevenir la posible fuga de Bárcenas"

Luis Bárcenas regresó de sus vacaciones en Canadá y recibió a la prensa que le esperaba en el aeropuerto con "una peineta". Jesús Maraña cree que ya son demasiados los personajes que les están haciendo la 'peineta' a los ciudadanos. "Con ese gesto Bárcenas indica una absoluta sensación de impunidad. Está convencido de que va a salir absolutamente limpio de esta historia ". El periodista sostiene que Bárcenas provoca 'alarma social' al dar la sensación de que en una de sus escapada podría no regresar.

El extesorero del Partido Popular está citado ante el juez Pablo Ruz el próximo 25 de febrero. Francisco Marhuenda califica de vergonzoso y lamentable el gesto que Bárcenas ha dedicado a la prensa. "Bárcenas se está riendo del Partido Popular, de todos a los que ha traicionado y de todos los españoles". Para Nativel Preciado, la actitud de Bárcenas es de "una prepotencia absoluta".

"Ni Mario Conde ni Roldán mostraron esa actitud tan desafiante. Tiene buenos abogados y sabe que parte de sus delitos ya han prescrito", ha explicado Nativel Preciado. Para Eduardo Inda, "esa peineta se la podría hacer a su señora madre, no a los periodistas". Inda cree que es inaudito que al extesorero no se le hayan impuesto medidas cautelares. "Me escandaliza como ciudadano que no se le haya retirado el pasaporte. La Justicia debería prevenir la posible fuga de este señor".