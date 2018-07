Albert Rivera: "Lo que España necesita es un plan estratégico"

El Instituto Nacional de Estadística ha señalado que los españoles están ahorrando menos que nunca, no porque gasten mucho sino porque los salarios están descendiendo de forma considerable. El periodista Carlos Santos sostiene que "todo el mundo está peleando por salir adelante, aunque no se sientan estimulados o incentivados por los poderes públicos".

La tasa de ahorro de hogares y entidades sin ánimo de lucro cae 2,6 puntos hasta septiembre. "Esta Navidad le hemos vistos las orejas al lobo", ha señalado Salomé García. "La perspectiva de ventas en este periodo de rebajas es resolver todo lo que no se ha vendido en la etapa anterior. Y yo me pregunto: ¿dónde esta la solución del Gobierno? Esto no se sostiene". Según la periodista, "no podemos esperar un año a ver la luz que nos promete Rajoy".

Para Albert Rivera, presidente de Ciutadans, lo que España necesita es "un plan estratégico, por muy empresarial que suene". "La pequeña empresa está absolutamente muerta. Subiendo los impuestos a las clases medias, que no a los que más tienen, y recortando salarios no se sale de la crisis".