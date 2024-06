"Hay que ser muy claros: no es un rosario, es un acto contra el presidente del Gobierno en una jornada de reflexión. Y no tiene un pase", asegura el periodista Pablo Montesinos, adjunto a la dirección de Artículo 14, en referencia a la autorización, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de concentraciones en la calle Ferraz (en la sede del PSOE) para "rezar el rosario contra la amnistía" los días 8 de junio (jornada de reflexión) y 9 de junio, mismo día de la votación de las elecciones europeas.

Incluso, bromea el periodista estar de acuerdo con el ministro Óscar Puente quien aseguró que 'Dios está en todas partes', es decir, "que si usted necesita de verdad rezar un rosario no necesita irse a los aledaños de Ferraz porque objetivamente no es un rosario, es una contracciones contra Pedro Sánchez en una jornada de reflexión y eso en los estándares democráticos, no tiene un pase", añade Montesinos.

No obstante, asegura Montesinos que "como esto es tan objetivo y lo vemos todos los que estamos aquí (en la tertulia política de Al Rojo Vivo) que en muchas cosas opinamos diferente, no hace falta que el Gobierno o los ministros eleven el tono ni ataquen a la Justicia, porque quien haya tomado esta decisión se está retratando, porque se ve clarísimamente los manifestantes van a ir a realizar proclamas contra el presidente del Gobierno".

Ante esta afirmación, Fernando Berlínasegura que es necesario señalarlo, esto es, según su opinión, "si no lo subrayas como partido político, parece que te estás escondiendo".