Fernando Berlín, director de RadioCable.com, ha mantenido una encendida disputa verbal con el popular Vicente Martínez Pujalte. Según el periodista: "De la manipulación de los ordenadores lo que se deduce es que el PP no parece tener ningún interés en averiguar qué ha sido de su dinero, puesto que si tuviera interés habría conservado estos discos duros, más allá de la instrucción judicial".

"La primera exigencia para el juez es que cite a declarar al informático, que aclare qué instrucciones recibió y qué tuvo que hacer sobre esos ordenadores y en nombre de quién, eso me parece que es capital porque hay una destrucción de pruebas", pide Berlín, que termina sentenciando: "Señor Pujalte, quienes tienen intención de dañar al Partido Popular no son los de este programa, es su tesorero el que está hablando con los medios y filtrando la información".

Pujalte recoge la reflexión y la ratifica: "Fernando, has dicho una verdad, es el extesorero indefectiblemente. Fue el extesorero del PP, fue un error nombrarle y ha hecho daño al partido. Mucho daño al PP. Es un señor que está en la cárcel por robar".

El dirigente popular vuelve a afirmar que los más interesados en saber el origen de la fortuna de Bárcenas son los militantes del Partido Popular, pero Eduardo Inda cuestiona la afirmación argumentando que si tuvieran el mencionado interés no habrían borrado los discos duros.

"¿Tú crees que en ese disco duro el señor Bárcenas ponía de dónde sacaba el dinero y cómo se lo llevaba?", se pregunta Pujalte. Cristina Pardo repregunta, ¿usted cree que Bárcenas no lo ponía? "Yo no creo que lo ponga. El señor Bárcenas se llevó todos los papeles del PP como es bien sabido".

"El dinero de Bárcenas puede provenir de comisiones que le hayan dado a Bárcenas en directo por el papel de conseguidor, la segunda posibilidad es que puedan ser donativos al PP". Tras una nueva recriminación de Berlín, Pujalte, agresivo, se defiende: "No estoy hablando de cosas que no haya pensado porque a mí me perjudica, esto me perjudica a mí y a mis compañeros. Cuando yo voy a la calle los ciudadanos me increpan a mí porque ese señor ha sido tesorero del PP".