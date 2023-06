El profesor y analista de laSexta Joan Coscubiela está convencido de que el ambiente entre Podemos y Sumar está cambiando. "La bronca y el ruido va a dar lugar a la capacidad de expresar un proyecto, aunque luego siempre hay espontáneos en la vida que les gusta continuar toreando", ha expresado en directo.

El experto cree que las críticas de Podemos hacia Sumar durarán hasta el 19 de julio, pero cada vez con menos intensidad. "La plataforma va a poner mucho énfasis en lo socio-económico y ese es el terreno que le interesa al conjunto de las izquierdas", ha augurado.

"Sabemos ya lo que el PP está dispuesto a hacer porque lo ha pactado con Vox, pero no sabemos nada de lo que pretende hacer en términos socio-económicos. Hay dos hipótesis: porque no tenga alternativa o porque la tenga y no la quiera explicar", añade.