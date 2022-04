Antoine de Laporte, analista político de la Fundación Jean-Jaurès, ha dado en Al Rojo Vivo las claves que explican la victoria electoral del presidente de Francia, Emmanuel Macron, frente a la líder de ultraderecha Marine Le Pen.

"Macron ganó ayer porque benefició del frente republicano y el cordón sanitario de la izquierda y la derecha moderada y parte del electorado de Jean-Luc Mélenchon", ha aseverado el especialista. El presidente, ha explicado, aprovechó el voto de las grandes urbes y también de las personas de mayor edad, que acudieron a votar en mayor proporción que los jóvenes. Por su parte, Le Pen conquistó a las clases populares y obreras, que la habrían votado de manera mayoritaria.

"Macron movilizó más en contra de Le Pen. No ganó solo por él, sino porque los electores franceses no querían a Le Pen. Es una victoria frágil, no de adhesión a su proyecto, sino de rechazo a Le Pen", ha subrayado.

Si bien el frente republicano sigue funcionando, De Laporte apunta que evidencia síntomas de agotamiento. Tampoco es buena señal la alta abstención, votos nulos y en blanco que se registraron. "Son más que los votos a Le Pen. Esto significa que hay una desconfianza en las instituciones mayor al voto a Le Pen", ha detallado.

Pese a todo, la derrota electoral, apunta el experto, es "casi una victoria política", puesto que nunca la ultraderecha había sido tan fuerte en unas elecciones presidenciales: "Le Pen puede intentar construir una oposición de derechas conservadora y nacionalista a Macron".

Ahora el horizonte están las legislativas de junio de este año y las presidenciales de 2027. Las primeras, porque Jean-Luc Mélenchon, líder de la izquierdista Francia Insumisa, las ha presentado como una suerte de tercera vuelta y aspira a convertirse en primer ministro. Las segundas, porque Macron no puede presentarse a un tercer mandato y Le Pen tendría vía libre para presentarse "con la imagen de jefa de la oposición".