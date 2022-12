Antonio Miguel Carmona, diputado socialista de la Asamblea de Madrid, afirmó estar "teledirigido por Griñán" en sus intervenciones en televisión sobre el 'caso de los ERE'. Una afirmación que Carmona realizó en una reunión privada, y que según el diputado corresponde a una metáfora.

Esther Palomera ha acusado a Carmona de "frivolizar" con un tema tan delicado como los ERE de Andalucía. Palomera asegura que detrás de todo esto están las aspiraciones de Carmona al cartel electoral por la alcaldía de Madrid.

Carmona insiste en que no ha "frivolizado" sobre el asunto de los ERE, y asegura que "no tiene que pedir disculpas porque no ha cometido ningún pecado". Carmona explica que cuando asiste a una tertulia intenta dar su opinión como economista, sin olvidar que tiene una ideología. "Pero cuando voy como diputado socialista a una tertulia, me coordino con mi partido".