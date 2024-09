"No entro en provocaciones": así de contundente se ha mostrado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, este jueves en una entrevista en Al Rojo Vivo sobre las declaraciones de un diputado del Partido Popular. Y es que el ministro ha superado una tarde entre duras críticas al defender la idoneidad de de José Luis Escrivá ante la Comisión de Economía del Congreso.

Los 'populares', junto a Vox, han sido los más duros con el ministro. "Son ustedes una banda peligrosa para las instituciones y su independencia, una banda quiere colonizar todas las instituciones", le espetó Jaime de Olano, presidente del grupo parlamentario popular en la Cámara Baja. El término banda se ha repetido varias veces en la intervención de Olano, tildando de "la banda del [presidente del Gobierno, Pedro] Sánchez" a los ministros y, en concreto, a Cuerpo.

Preguntado en Al Rojo Vivo si considera que forma parte de una banda, ha sostenido que a él le "parecen unas declaraciones que se alejan mucho de lo que cree que tendrían que hacer los políticos". "Tenemos que intentar centrarnos en resolver los problemas de los ciudadanos", ha expresado.

Carlos Cuerpo, conocido como el ministro 'tranquilo', ha asegurado que no va a entrar en provocaciones. "Yo ni lo hice ayer ni lo voy a hacer hoy. No voy a entrar a este tipo de provocaciones. La verdad es que no me preocupa absolutamente nada", ha expresado el ministro. Y ha concluido, tajante: "Estas palabras definen muy bien a quienes las dice".