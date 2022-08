Con el IPC de la Eurozona cerca del 9%, Fernando González Urbaneja apunta en Al Rojo Vivo que, "por lo menos en España", hasta septiembre los datos de la inflación "van a ser malos, porque comparan con meses que no eran tan malos del año anterior". No obstante, apunta a que "el último cuatrimestre casi todo indica, salvo cambio de circunstancias, que vamos a mejorar tanto el dato interanual como el dato medio".

Esto, agrega, ya se ha empezado a notar en Estados Unidos, una economía con un ciclo anticipado al de la europea. "No temo equivocarme mucho si estimo que a finales de año podremos estar en tasas interanuales en España en torno al 6-7%, que son mucho más tranquilizadoras que las actuales del 10%", augura el periodista.

Por otra parte, González Urbaneja urge a "trasladar a los agentes económicos que conforman precios", como comerciantes e industriales, que "esta inflación tan alta no es un tema para toda la vida, que no es un mal necesario, que es un mal evitable". Así, pide "cautela a la hora de evitar la espiral precios-salarios, sobre todo de los precios". "Si nos tomáramos esas cautelas, el horizonte del año 23 será mucho más tranquilizador", asegura.

Preguntado acerca de si, una vez baje la inflación, a cambio nos encontraremos con una recesión económica en los primeros meses del próximo año, el director de la revista 'Consejeros' reconoce que "es posible". "Digamos que hay una apuesta al 50% de que entremos en una fase de recesión, entre otras cosas por la política monetaria", explica.

No obstante, González Urbaneja apunta a la posibilidad de que la Reserva Federal modere la subida de los tipos de interés, por lo que cree que "quizá, si no hay comportamientos erráticos y no hay gente que se ponga demasiado nerviosa, conseguimos que se modere la inflación sin que aparezca una recesión". "Una recesión yo la veo lejos", opina en este sentido el experto, que incide en que Europa -y España- están creciendo a un ritmo "nada desdeñable".

En cualquier caso, lanza una advertencia: "Yo evitaría la palabra 'recesión' porque utilizándola demasiadas veces como que la concitamos", avisa. "Hay que centrarse en la contención de la inflación y, sobre todo, en su contagio hacia el futuro", concluye. Puedes escuchar su análisis en el vídeo.