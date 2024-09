Patxi López ha asegurado este martes que algunas medidas de Sumar son "extremistas", sobre todo en lo que respecta a vivienda. En Al Rojo Vivo, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha contestado tajantemente al socialista asegurando que lo que es "extremo es la que ha alcanzando la vivienda en España".

"Lo que es extremo es que la juventud no se pueda emancipar, lo que es extremo es que las familias trabajadoras no puedan pagar un alquiler, lo que es extremo es que haya fondos buitres y especuladores que se están lucrando de una manera obscena mientras que la gente no tiene derecho a vivir en un piso", ha expresado el ministro de Sumar.

Bustinduy ha aprovechado para comparar la situación de la vivienda con la de la educación: si un niño no pudiera ir a la escuela nos escandalizaríamos, mientras que si una familia trabajadora no tiene acceso a una vivienda digna no nos llevamos las manos a la cabeza. Por lo tanto, ha recalcado que "no son medidas extremas", debido a que la "situación es extrema".

También ha manifestado que hay que intervenir en el mercado de la vivienda porque "las comunidades autónomas del PP no están aplicando la ley de vivienda". "Lo que estamos planteando son una serie de medidas, como prohibir la compra de vivienda en esas zonas tensionadas si esa vivienda no se va a utilizar para el uso residencial o eliminar los pisos turísticos".

Para terminar, Pablo Bustinduy ha concluido que la manera de solucionar el problema de la vivienda en España es "considerar que la vivienda no es un negocio, no es un mercado", sino que "es un derecho".