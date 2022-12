QUIERE CONVERTIRLO EN UN CEMENTERIO CIVIL

Pedro Sánchez aseguraba en 2017 que el Valle de los Caídos sería "un monumento a la reconciliación y no un monumento a Franco", una posición que ha cambiado radicalmente ya que ahora apunta a que "no puede ser un lugar que se deba resignificar, no puede ser un lugar de reconciliación".