El diputado del PP Manuel Cobo explica en Al Rojo Vivo que pese al resultado que salga de las elecciones catalanas que se celebran este próximo 12 de mayo , "lo que parece evidente es que los partidos políticos que van a tener la capacidad de decisión van a ser los mismos que deciden si Pedro Sánchez es presidente del Gobierno en España".

Es por ello que la apuesta de Manuel Cobo es que "si Salvador Illa, candidato del PSC, fuese la primera fuerza más votada, se va a poner sobre la mesa el apoyo que dan ERC y Junts a Sánchez para ser presidente del Gobierno, por ello no creo que un socialistasea presidente de Cataluña porque va a pesar más en el PSOE mantener el apoyo para seguir en Moncloa, que el interés que tenga el PSOE por Cataluña".

Además, continúa Cobo, que sus socios de Cataluña como ERC y Junts, "no se han creído" los cinco días de reflexión de Sánchez, por eso "yo creo que Illa no va a ser presidente en Cataluña, es imposible" ya que "puede ser que Sánchez esté deseando que los independentistas suman mayoría para no tener que mojarse ni ceder ante uno de los dos", señala Cobo. En el vídeo podemos ver al completo su argumento.